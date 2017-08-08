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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30621612/
8 августа 2017, 14:40 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Молодёжные команды «Куньлуня», ХК «Сочи» и «Динамо» М официально вошли в МХЛ

8 августа состоялось общее собрание членов партнёрства Молодёжной хоккейной лиги, в ходе которого изменился состав участников и правовая форма организации.

Принято решение о включении в состав МХЛ новых клубов: «Куньлунь Ред Стар», ХК «Сочи» и «Динамо» Москва. С сезона-2017/18 в регулярном чемпионате МХЛ выступления начнут «Куньлунь Ред Стар Юниор» (Пекин), «Капитан» (Ступино) и МХК «Динамо» (Москва). Также в связи с прекращением участия соответствующих команд принято решение об исключении из состава партнёрства «Химика» (Воскресенск) и «Юности» (Минск).

Изменился устав лиги. Некоммерческое партнерство переименовано в ассоциацию «Молодёжная хоккейная лига».
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