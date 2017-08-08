Нижегородское «Торпедо» проиграло «Спартаку» и не смогло победить в Кубке губернатора

Нижегородцы в случае победы становились бы победителями турнира, а гости уже потеряли все шансы на итоговый успех.

В первом периоде нижегородцы выглядели активнее москвичей, но воплотить свои атаки в гол долгое время не получалось. Только в начале 2-го периода во время розыгрыша численного большинства Сергею Костицыну удалось подставить клюшку под бросок Дениса Баранцева и счет был открыт.

Но впоследствии нижегородцам не удалось развить успех, а инициатива постепенно перешла к москвичам — Виктор Бобров на 38-й минуте счет сравнял, а в самом начале третьего периода Воронин добил шайбу в ворота Станислава Галимова после сольного прохода Никонцева.

Все попытки нижегородцев отыграть оказались тщетными, а в тот момент, когда «Торпедо» сменило вратаря на 6-го полевого игрока нападающий «Спартака» Станислав Чистов забросил третью шайбу в пустые ворота хозяев.