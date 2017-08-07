Нижегородское «Торпедо» одержало волевую победу над «Автомобилистом» в матче 6 августа.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на матче, игра началась атаками екатеринбуржцев, которые заставляли хозяев часто нарушать правил. Это привело к тому, что к 18-й минуте первого периода торпедовцы уступали со счетом 0:2, при этом обе шайбы были заброшены гостями в большинстве. За 10 секунду до конца 1-го реализовать лишнему удалось уже торпедовцам — шайбу забросил Даугавиньш.

В начале 2-го периода торпедовцы стали играть активнее, заставили «Автомобилист» нарушить правила и подключившийся к атаке Михаил Григорьев счет сравнял. Затем нижегородцы пропустили контратаку, вратарь Иван Лисутин был вынужден нарушать правила и в его ворота был назначен штрафной бросок. Тренерский штаб «Торпедо» пошел на хитрось, выпустил на отражение буллита другого вратаря — Станислава Галимова и это сработало — экс-торпедовец Илья Крикунов пробить Галимова не смог. Но еще до конца 2-го периода гости вновь вышли вперед, на перерыв команды ушли при счете — 2:3.

В третьем периоде на льду была только одна команда — «Торпедо». Хоккеисты команды хозяев выглядели намного активнее и результат не заставил себя долго ждать. Сначала молодой форвард хозяев Михаил Смолин после сольного прохода заставил капитулировать голкипера «Автомобилиста», а победную шайбу записал на свой счет Егор Дугин, который отличился в тот момент, когда «Торпедо» имело большое численное преимущество.

Итог: 4:3 в пользу «Торпедо».

После этой игры «Торпедо» вышло на первое место в турнирной таблице турнира, и для победы в Кубке Губернатора нижегородцам нужно побеждать в матче со «Спартаком», который состоится 7 августа. Игра пройдет в КРК «Нагорный» и начнется в 19:00.