Хоккеисты «Динамо» в Москве не хотят показывать зрителям встречу с «Амуром» из Хабаровска
На выставочный матч в столице не пустят журналистов и болельщиков.
Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.
Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска продолжает серию выставочных матчей перед началом чемпионата КХЛ сезона 2017/18 года. Анонс очередной встречи «тигров» неприятно удивил болельщиков дальневосточной команды. Встреча с московским «Динамо» пройдет в закрытом для зрителей и сотрудников СМИ режиме, сообщает ИА Amurmedia со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Информация о том, что выставочный матч между «тиграми» и «бело-голубыми» пройдет, фактически, в секретной обстановке, появилась на
«Обращаем ваше внимания, что во вторник, 8 августа, матч между московским “Динамо” и хабаровским “Амуром” пройдет без присутствия болельщиков и СМИ», — говорится в сообщении
Болельщиков удивила эта новость: обычно на контрольные встречи допускаются как журналисты, так и обычные зрители. Однако решение московского клуба сделать матч закрытым допустимо: это позволяет регламент Континентальной хоккейной лиги.
— Ничего удивительного в этом, на самом деле, нет. Клуб имеет право делать контрольный матч закрытым: просто этим правом пользуются не всегда, поэтому, вероятно, болельщики удивились. В КХЛ закрытые выставочные матчи — это норма, — сообщил корр. ИА Amurmedia руководитель
Поклонникам хабаровского и московского хоккейных клубов оставили возможность посмотреть вторую встречу спортсменов: она состоится в пятницу, 11 августа. Что касается закрытого матча во вторник, вероятнее всего, руководство «Динамо» оставит эту встречу за завесой тайны. Сведений о трансляции игры
В этом сезоне календарь выставочных матчей «Амура» насчитывает по две игры с ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Также «тигры» встретятся с «Автомобилистом» (Екатеринбург), «Авангардом» (Омск), «Югрой» (Ханты-Мансийск) и «Барысом» (Астана) в рамках Мемориала им. В. Блинова.
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