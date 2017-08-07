ПОЛОВИНА ИЗ СОСТАВА КАНАДЦЕВ ПОПАДЕТ НА ОЛИМПИАДУ

Теплое лето, приветливое море и гладкий песок еще не повод относиться к предсезонному турниру в Сочи как к проходному событию, неуместному в это время года. Сборная Канады — это всегда серьезно. По самым скромным прикидкам, как минимум половина из канадских игроков, задействованных на турнире, выйдут на лед и в олимпийском Пхенчхане. Большинство из них прекрасно известны по выступлениям в клубах КХЛ, где находятся на ведущих ролях. Джастина Азеведо из «Ак Барса», Роба Клинкхаммера из минского «Динамо», Брэндона Козуна из «Локомотива», Войтека Вольски из «Куньлуня» можно без какой-либо натяжки отнести к звездам лиги.

Привез канадцев на черноморское побережье главный тренер Уилли Дежарден, еще в прошлом сезоне работавший в НХЛ с «Ванкувером». В ассистентах у него значится легендарный Дэйв Кинг, бравший серебро на Олимпиаде еще в 1992 году во французском Альбервилле. Тогда объединенная команда, представлявшая бывшие республики Советского Союза, в финале оказалась сильнее. Вполне вероятно, что в ближайшем феврале в матче за золотые медали встретятся сборные России и Канады. Именно они видятся в качестве главных фаворитов турнира.

У РОССИИ — НЕМАЛО ЗВЕЗД

Нынешнюю канадскую сборную пока сложно назвать сыгранным коллективом. Игроки далеки от своей лучшей формы. Первый матч сочинского турнира, когда заморские гости смогли забросить единственную шайбу в ворота скромного ХК «Сочи» только в овертайме, в определенном смысле был показательным. Масса неиспользованных голевых моментов, включая несколько попаданий в штанги, и еще больше невынужденных ошибок, приведших к глупым удалениям, об этом явно свидетельствовали. С другой стороны, канадцы классно отработали в обороне, сделав жизнь вратаря рижского «Динамо» Джастина Питера очень комфортной. Меньшинство они «убивали» образцово. Матч против так называемой олимпийской сборной России как минимум усилит мотивационную составляющую для Канады, действовавшей против сочинцев без огня в глазах.

В составе хозяев тоже хватает кандидатов на поездку в Пхенчхан во всех линиях. К ним можно отнести, например, вратаря СКА Шестеркина, центрфорварда «Ак Барса» Ткачева и тройку из «Локомотива» Полунин — Красковский — Коршков. Плюс восходящая звезда российского хоккея Капризов.

ПОРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ КАНАДСКОГО КОМПЛЕКСА

Шансы нашей команды можно оценить повыше, чем у их соперника, если отталкиваться от игры с ХК «Сочи». Свой матч с южанами сборная России может занести себе исключительно в актив, победив со счетом 5:1. Многие игроки прекрасно знают друг друга, их регулярно вызывают в национальную команду, а наличие целой пятерки СКА, где собраны опытные хоккеисты, не позволяет отдать преимущество Канаде хотя бы в плане возраста. Да и тот факт, что несколько человек уже поиграли на чемпионатах мира, тоже говорит в пользу сборной России. Руководить ею будет, правда, Олег Браташ, тогда как Знарок посмотрит за игрой с трибуны. Желание всех остальных проявить себя на глазах главного тренера в матче с соперником номер один обещает захватывающую игру.

Есть один неприятный факт, который необходимо учитывать. Канаду на последних крупных турнирах сборной России никак не удается обыграть. Правда, на этот раз в их рядах не будет представителей НХЛ, однако переламывать неприятную традицию желательно быстрее, пока она не превратилась в комплекс.