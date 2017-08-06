Что за Канада играет в Сочи?
От трети до половины хоккеистов нынешнего состава «Кленовых листьев» сыграет на Олимпиаде-2018.
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Старт подготовки сборной Канады к Олимпиаде не впечатлил. Разве что отрезками. Уилли Дежарден не просто так говорил, что его команде повезло. И причин тому, понятно, множество. Внушительная часть команды еще даже не начала подготовку к сезону, потому что в пяти главных европейских чемпионатах, где во главу угла
Обратило на себя внимание то, насколько эта Канада «мелкая». Прямо сплошь малыши. Сочинский гренадер Евгений Лапенков выглядел гигантом на фоне всех этих канадцев. Правда, в этом нет ничего особо удивительного. Габариты часто являются одной из причин того, что североамериканцы покидают системы клубов НХЛ, перебираясь в Европу, где им проще себя проявить на широких площадках. Поэтому и на турнире Пучкова состав в этом смысле будет весьма похожим. Да и другие кандидаты, которых будут проверять позже, тоже богатырями далеко не являются. Так что мощью Канада на Олимпиаде не то что шокировать не будет — даже не выделится.
За день до игры Дежарден объяснял, что он планирует менять после «Ванкувера» в своем подходе на больших полянах. Во многом это были общие фразы. Но зацепил акцент на «read and react», то есть «читай игру и реагируй соответствующим образом». Уилли хочет, чтобы его команда аккуратно выстраивала «лесенку» в своей зоне, устанавливала контроль над своим пятаком, играла агрессивно только в тех случаях, если это позволяет ситуация, и крайне осторожно разворачивала атаки — чтобы без потерь, и в основе всего этого — тот самый принцип.
Примерно так канадцы и пытались играть, уповая при этом на технику и вбитые в подкорку принципы игры в позиционных атаках. Местами получалось очень даже интересно. В первом периоде больше раскачивались, во втором чудом не забросили сразу несколько шайб, чему виной был вратарь «Сочи» Барулин, но и у своих ворот многое позволяли, ну, а в третьем просели, да и вроде бы не хотели рвать жилы.
В целом, судить о
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