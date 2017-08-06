Что за Канада играет в Сочи?

Старт подготовки сборной Канады к Олимпиаде не впечатлил. Разве что отрезками. Уилли Дежарден не просто так говорил, что его команде повезло. И причин тому, понятно, множество. Внушительная часть команды еще даже не начала подготовку к сезону, потому что в пяти главных европейских чемпионатах, где во главу угла все-таки ставятся здравый смысл и рыночные отношения, сезон стартует либо 7 сентября, как в Швейцарии, либо 8-го, как у финнов, чехов и немцев, либо вообще 16-го, как у шведов. Никто не хочет объяснять пустые трибуны картошкой. И еще в первом периоде можно было видеть, насколько разным может быть функциональное состояние одновременно находившихся на льду «кленовых». «Сочи» в этом плане выглядел куда лучше, да еще и горел желанием что-то доказать канадцам, для которых результат сейчас в лучшем случае на втором плане, но определенно уступал в мастерстве.

Обратило на себя внимание то, насколько эта Канада «мелкая». Прямо сплошь малыши. Сочинский гренадер Евгений Лапенков выглядел гигантом на фоне всех этих канадцев. Правда, в этом нет ничего особо удивительного. Габариты часто являются одной из причин того, что североамериканцы покидают системы клубов НХЛ, перебираясь в Европу, где им проще себя проявить на широких площадках. Поэтому и на турнире Пучкова состав в этом смысле будет весьма похожим. Да и другие кандидаты, которых будут проверять позже, тоже богатырями далеко не являются. Так что мощью Канада на Олимпиаде не то что шокировать не будет — даже не выделится.

За день до игры Дежарден объяснял, что он планирует менять после «Ванкувера» в своем подходе на больших полянах. Во многом это были общие фразы. Но зацепил акцент на «read and react», то есть «читай игру и реагируй соответствующим образом». Уилли хочет, чтобы его команда аккуратно выстраивала «лесенку» в своей зоне, устанавливала контроль над своим пятаком, играла агрессивно только в тех случаях, если это позволяет ситуация, и крайне осторожно разворачивала атаки — чтобы без потерь, и в основе всего этого — тот самый принцип.

Примерно так канадцы и пытались играть, уповая при этом на технику и вбитые в подкорку принципы игры в позиционных атаках. Местами получалось очень даже интересно. В первом периоде больше раскачивались, во втором чудом не забросили сразу несколько шайб, чему виной был вратарь «Сочи» Барулин, но и у своих ворот многое позволяли, ну, а в третьем просели, да и вроде бы не хотели рвать жилы.