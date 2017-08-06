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6 августа 2017, 18:30 | Хоккей: Россия | ТАСС

Феоктистов назначен спортивным директором клуба ВХЛ «Хэйлунцзян»

ТАСС, 6 августа. Николай Феоктистов занял пост спортивного директора нового клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Хэйлунцзян». Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

В прошлом сезоне Феоктистов работал в клубе Континентальной хоккейной лиги Куньлунь Увеличить
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В прошлом сезоне Феоктистов работал в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь». Отмечается, что в обязанности Феоктистова будет входить взаимодействие с «Куньлунем» и молодежной командой клуба.

Клуб из Хэйлунцзяна дебютирует в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги вместе с другим китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Цзилинь». Соглашение об этом было подписано в начале июля в рамках меморандума между Федерацией хоккея России, Центром международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая. Планируется, что клуб также сыграет в «Кубке Шелкового пути», который стартует через год.
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