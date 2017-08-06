Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30599845/
6 августа 2017, 12:27 | Хоккей: Россия | НТА-Приволжье

Нападающий ХК «Торпедо» Данил Веряев получил приглашение в молодежную сборную России

Хоккеист вместе с партнерами по сборной примет участие в подготовительных спортивных мероприятиях на базе УТЦ «Новогорск».

Нападающий ХК «Торпедо» Данил Веряев получил приглашение в молодежную сборную России. По информации нижегородского клуба, спортсмен вызван для участия в турнире четырех наций, который будет проходить в Финляндии с 23 по 27 августа.

Перед стартом соревнований нижегородский хоккеист вместе с партнерами по сборной примет участие в подготовительных спортивных мероприятиях на базе УТЦ «Новогорск» с 16 по 22 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости