Галиев: Хоккеистов олимпийской сборной России ждет большее будущее

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В субботу олимпийская сборная России одержала победу над ХК «Сочи» со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце «Большой».

«Хорошая сборная, у нас выступают молодые ребята — все талантливые, многое уже доказали в своих клубах. Приятно играть, классная атмосфера. Думаю, у нас большое будущее», — сказал Галиев.

«С первого дня приятно играть с Капризовым, он талантливый игрок, который многое доказал на молодежном чемпионате мира и в КХЛ. Классный партнер Ткачев, взаимопонимание с ним у нас налаживается», — считает форвард.

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. Турнир в Сочи завершится 9 августа.