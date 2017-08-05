Хоккеист Капризов отметил, что в олимпийской сборной России царит прекрасная атмосфера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу олимпийская сборная России в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира в Сочи одержала победу над одноименным клубом со счетом 5:1. «Быстрые голы пошли нам на пользу, сразу стало легче играть, — сказал Капризов журналистам. — У нас прекрасная атмосфера в команде, все друг друга подбадривают. [Тренер, Валерий] Брагин подсказывает, приятно быть с тренером, с которым прошел два чемпионата мира».

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. «На игру с канадцами будем настраиваться также, как и на сегодняшний матч — играть на победу», — добавил форвард.