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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30597614/
5 августа 2017, 20:55 | Хоккей: Россия | ТАСС

Зубов: Олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России была бы способна бороться за победу в Кубке Гагарина, если бы принимала участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба «Сочи» Олег Зубов.

Главный тренер ХК Сочи отметил что олимпийская сборная России по хоккею- хорошая и организованная команда. Увеличить
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В субботу олимпийская сборная России одержала победу над ХК «Сочи» со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце «Большой».

«Моменты были у обеих команд. Винить наших ребят не поворачивается язык. Кто-то перегорел, кто-то играл первый матч на таком уровне. Для некоторых из них это отличная проверка», — сказал Зубов.

«Мы смотрим с оптимизмом в будущее. Желания заменить [вратаря] Барулина у меня не было, он будет играть и в следующем матче», — добавил специалист.

Зубов отметил, что олимпийская сборная — хорошая и организованная команда. «Наверное, поборолись бы за Кубок Гагарина, если бы выступали в КХЛ», — сказал он.

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. «Сочи» днем ранее также встретится с канадцами. Турнир в Сочи завершится 9 августа.

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