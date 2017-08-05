Зубов: Олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина

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В субботу олимпийская сборная России одержала победу над ХК «Сочи» со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце «Большой».

«Моменты были у обеих команд. Винить наших ребят не поворачивается язык. Кто-то перегорел, кто-то играл первый матч на таком уровне. Для некоторых из них это отличная проверка», — сказал Зубов.

«Мы смотрим с оптимизмом в будущее. Желания заменить [вратаря] Барулина у меня не было, он будет играть и в следующем матче», — добавил специалист.

Зубов отметил, что олимпийская сборная — хорошая и организованная команда. «Наверное, поборолись бы за Кубок Гагарина, если бы выступали в КХЛ», — сказал он.

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. «Сочи» днем ранее также встретится с канадцами. Турнир в Сочи завершится 9 августа.