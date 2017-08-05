Зубов: Олимпийская сборная России могла бы побороться за Кубок Гагарина
СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России была бы способна бороться за победу в Кубке Гагарина, если бы принимала участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба «Сочи» Олег Зубов.
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В субботу олимпийская сборная России одержала победу над ХК «Сочи» со счетом 5:1 в матче первого дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в сочинском ледовом дворце «Большой».
«Моменты были у обеих команд. Винить наших ребят не поворачивается язык.
«Мы смотрим с оптимизмом в будущее. Желания заменить [вратаря] Барулина у меня не было, он будет играть и в следующем матче», — добавил специалист.
Зубов отметил, что олимпийская сборная — хорошая и организованная команда. «Наверное, поборолись бы за Кубок Гагарина, если бы выступали в КХЛ», — сказал он.
В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. «Сочи» днем ранее также встретится с канадцами. Турнир в Сочи завершится 9 августа.
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