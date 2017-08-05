Олимпийская сборная России обыграла ХК «Сочи» на предсезонном турнире

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Полунин (3-я минута), Егор Коршков (5), Станислав Галиев (20), Владимир Ткачев (37) и Павел Красковский (54). У проигравших отличился Павел Падакин (52).

В следующем матче олимпийская сборная России 7 августа сыграет с командой Канады. «Сочи» днем ранее также встретится с канадцами.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют «Сочи», магнитогорский «Металлург», СКА, «Куньлунь», олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа.