ХК «Торпедо» разгромил «Металлург» из Новокузнецка на Кубке Губернатора Нижегородской области. Матч проходил 4 августа. В первом периоде новокузнечане справлялись с атаками «Торпедо» и ни одной из команд не удалось уйти на перерыв с преимуществом. Превосходство нижегородцев в классе и мастерстве сказалось во втором периоде. Сначала Геннадий Столяров реализовал большинство, а затем индивидуальное мастерство проявил молодой нападающий Михаил Смолин, который броском с дальнего расстояния пробил вратаря Ивана Касутина, который не так давно защищал ворота «Торпедо».

В третьем периоде характер матча не изменился — нижегородцы продолжали атаковать, заставляли гостей обороняться и часто нарушать правила. В итоге Павел Медведев подключился к атаке и забросил шайбу в равных составах, а новичок «Торпедо» Егор Дугин реализовал численное преимущество.

Одержав победу со счетом 4:0, нижегородцы вышли на первое место в турнирной таблице Кубка Губернатора, но лидерство «Торпедо» делит с «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым».

Следующий свой матч нижегородцы сыграют 6 августа в воскресенье. Соперником «Торпедо» выступит «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч состоится в КРК «Нагорный» и начнется в 19:00.