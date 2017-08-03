Хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка» открылся в Москве

Традиционный турнир имени трехкратного олимпийского чемпиона, главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, пройдет уже в 44-й раз. В соревнованиях примут участие десять детско-юношеских команд из России, Белоруссии, Швеции, Канады и Чехии.

«Федерация хоккея России совместно с фондом моего имени уже много лет проводит такие международные турниры. Наша главная задача состоит в том, чтобы наши мальчишки смогли соприкоснуться с другой техникой и другим стилем игры. Мы хотим посмотреть, на каком уровне находимся мы и другие страны. За 44 года сюда приезжали молодые хоккеисты более чем из 20 стран, в свое время на этом турнире на лед выходили Александр Овечкин и Евгений Малкин, которые тогда еще не были звездами, поэтому сейчас мы, возможно, находимся при рождении новых звездных игроков из разных стран», — сказал Третьяк.

«Самое главное — мы даем возможность ребятам заниматься спортом», — заключил он.

Турнир завершится 6 августа.