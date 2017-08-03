«Снежные Барсы» обыграли «Омских Ястребов» на мемориале Белосохова
Во втором матче в рамках турнира памяти Белосохова «Снежные Барсы» одержали уверенную победу над «Омскими Ястребами» — 4:1.
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«Снежные Барсы» — «Омские Ястребы» 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 14:19 Мелихов
2:0 — 17:50 Бойков
2:1 — 19:03 Константинов (Крашенин, Шапорев)
3:1 — 30:21 Мельников
4:1 — 54:30 Арслан.
Вратари: Лобачёв — Сайхан.
«Снежные Барсы»: Сайхан (Прокофьев). Балдин — Ярошенко — Мелихов — Орехов — Павлов; Данияр Сн. — Габдуллин — Байков — Данияр См. — Калиновский; Гатиятов — Арслан — Мельников — Бакушин — Мусабаев; Бойко — Мухаметов — Мусоров — Королёв — Шинкарецкий; Муратов — Танимов.
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