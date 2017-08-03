ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» в матче Кубка Губернатора
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» в матче Кубка Губернатора.
Встреча состоялась 2 августа в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1. К девятой минуте первого периода нижегородцы забили два гола, отличились Каспарс Даугавиньш и Жига Еглич.
Три минуты спустя Александр Свитов сократил отставание в счете до минимума. Вторая двадцатиминутка завершилась голом Данила Веряева. В итоге нижегородцам удалось одержать первую победу на турнире.
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