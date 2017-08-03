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3 августа 2017, 8:55 | Хоккей: Россия | АиФ Нижний Новгород

ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» в матче Кубка Губернатора

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл «Ак Барс» в матче Кубка Губернатора.

Встреча состоялась 2 августа в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1. К девятой минуте первого периода нижегородцы забили два гола, отличились Каспарс Даугавиньш и Жига Еглич.

Три минуты спустя Александр Свитов сократил отставание в счете до минимума. Вторая двадцатиминутка завершилась голом Данила Веряева. В итоге нижегородцам удалось одержать первую победу на турнире.
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