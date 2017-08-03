Хабаровский «Амур» проиграл первый выставочный матч

Хоккейная команда «Амур» провела в Ярославле первый выставочный матч нынешней предсезонки. Соперником «тигров» стал местный «Локомотив». Подопечные Андрея Мартемьянова первыми открыли счёт, однако этот гол остался для дальневосточников единственным — они уступили «железнодорожникам» со счётом 1:3.

Эта встреча стала для «Амура» первой перед началом нового сезона, а «железнодорожники» провели шестой матч и при этом ни разу не проиграли. Ярославцы постарались сразу же перевести игру к воротам Евгения Киселёва и уже на четвертой минуте заработали первое большинство, которое запомнилось лишь броском Егора Аверина со средней дистанции и не совсем получившейся передачей Даниила Апалькова вдоль створа. «Тигры», получив численное преимущество в середине периода, закрепились в чужой зоне практически на минуту: последовали броски защитников, однако хорошо знакомый хабаровчанам голкипер Алексей Мурыгин сначала отбил шайбу, а затем зафиксировал её. Отбившись в меньшинстве, хозяева льда не смогли сразу отодвинуть игру от своих ворот, «Амур» провёл ещё одну атаку, и на 11-й минуте стартового периода Алексей Бывальцев отправил шайбу под перекладину — 0:1.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», в начале второго периода хозяевам предстоял четвёртый по счёту двухминутный отрезок в меньшинстве. Настало время бывших хабаровчан. В большинстве хороший момент для броска упустил Дмитрий Лугин, затем Роман Манухов был вынужден фолить, чтобы не дать отличиться Дмитрию Лютову, а следом, во время непродолжительного отрезка игры в формате «4 на 4», Кирилл Капустин в атаке сходу попал в перекладину. В концовке второго периода команды чаще играли в неравных составах, однако наиболее опасный момент, в итоге приведший к ответному голу, случился, когда на льду у обоих соперников был полный комплект: Егор Аверин, сохранив шайбу во время проката за воротами, увидел открытый крюк Даниила Апалькова перед воротами, и 40-й номер «Локомотива» пропихнул снаряд под рукой голкипера.

Третий игровой отрезок начинался с гола хозяев: на 34-й секунде Артур Каюмов, получив шайбу перед створом, развернулся и сумел поднять её под перекладину — 2:1. После этого инициатива перешла к «железнодорожникам», вратарю «Амура» Евгению Киселёву приходилось все чаще вступать в игру. Во второй половине периода шайбой чаще владел «Амур», однако опасных атак клуб не продемонстрировал. На последней минуте голкипер «тигров» покинул свои ворота, и уже через считанные секунды в них влетела третья шайба. Снаряд в сетку из средней зоны отправил Никита Черепанов.

Уже в пятницу, 4 августа, у «Амура» будет возможность взять реванш у «Локомотива». В этот день команды сойдутся на льду снова.