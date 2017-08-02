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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30565901/
2 августа 2017, 16:21 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Алтай» обыграл «Сибирских Снайперов» на мемориале Белосохова

В первом матче в рамках турнира памяти Белосохова усть-каменогорский «Алтай» обыграл «Сибирских Снайперов».

В первом матче в рамках турнира памяти <span class=error>Белосохова</span> <nobr>усть-каменогорский</nobr> Алтай обыграл Сибирских Снайперов. Увеличить
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«Сибирские Снайперы» — «Алтай» 3:4 (2:3, 1:0, 0:1).

Шайбы:
1:0 — 03:26 Кононов (Никишанин, Михайлов). В равенстве
2:0 — 07:50 Михайлов (Никишанин). В меньшинстве
2:1 — 10:20 Вакуленко (Рыжий, Лучевников). В равенстве
2:2 — 14:48 Гусейнов (Щёкин). В большинстве
2:3 — 16:13 Вакуленко. В равенстве
3:3 — 28:23 Михайлов (Десятков, Кононов). В большинстве
3:4 — 40:31 Гапонов (Пархоменко). В большинстве.

Вратари: Шмаков 00:00 — 16:13, Вейбер 16:13 — 60:00) — Шутов.

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