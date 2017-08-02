В «Автомобилисте» подсчитали убытки от кражи коньков и экипировки

Руководители «Автомобилиста» подсчитали убытки от кражи коньков и экипировки из раздевалки команды в Нижнем Новгороде, пишет 2 августа ЕАН.

По словам директора клуба Максима Рябкова, сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. По его словам, был составлен список похищенных вещей, после чего его приложили к заявлению и отдали полицейским.

Особенно болезненно в стане «шоферов» перенесли кражу коньков. Дело в том, что они шьются на заказ, и такие в магазине не купишь. Одному из сотрудников клуба пришлось в спешном порядке вылетать в Екатеринбург и везти запасные коньки. Сегодня сотрудник уже вернулся Нижний Новгород. Правда, некоторым игрокам — Михнову, Чайковски, Тичару — на лед сегодня все равно не выйти. им необходимо будет в тренировочном занятии «обкатать» новые коньки, привыкнуть к ним.

«Все, что было необходимо, наш клуб оперативно сделал. В данном аспекте все будет хорошо и парни смогут нормально продолжать предсезонную подготовку», — подытожил Рябков.

Вчера хоккеистов «Автомобилиста» обокрали в Нижнем Новгороде, куда они прибыли накануне на Кубок губернатора. Из раздевалки команды были украдены клюшки, коньки и питание. В результате в матче против казанского «Ак Барса» не приняли участие нападающие Рок Тичар, Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски. Для остальных игроков форму и коньки удалось найти.