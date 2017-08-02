Челябинский «Трактор» представил новую форму на сезон 2017/2018
Челябинский ХК «Трактор» в сезоне 2017/2018 будет выступать в новой форме. Руководством было принято решение отказаться от красных манжет в пользу поперечных полос.
Дизайн игровой формы «Трактора» в новом сезоне изменится. Принято решение отказаться от красных манжет в пользу поперечных полос, которые были характерным элементом формы образа бронзового сезона 1976/1977.
«Незначительные изменения претерпел дизайн воротниковой зоны. На выезде “Трактор” будет играть в
Также поперечные полосы появились на нижней части выездного и домашнего свитеров.
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