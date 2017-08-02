Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30559270/
2 августа 2017, 7:44 | Хоккей: Россия | Uralpress.ru

Челябинский «Трактор» представил новую форму на сезон 2017/2018

Челябинский ХК «Трактор» в сезоне 2017/2018 будет выступать в новой форме. Руководством было принято решение отказаться от красных манжет в пользу поперечных полос.

Дизайн игровой формы «Трактора» в новом сезоне изменится. Принято решение отказаться от красных манжет в пользу поперечных полос, которые были характерным элементом формы образа бронзового сезона 1976/1977.

«Незначительные изменения претерпел дизайн воротниковой зоны. На выезде “Трактор” будет играть в черно-белых цветах. Красный цвет сохранился лишь в домашнем варианте формы, манжеты сменились красными и белыми поперечными линиями», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Также поперечные полосы появились на нижней части выездного и домашнего свитеров.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
2 августа

Челябинские полицейские после публикации «Урал-пресс-информа» с поличным задержали сбытчика поддельных медкнижек

Дубровский: Необходимо сформировать финансовую модель по достройке домов в «Чурилово LakeCity»

Магнитогорск чествует триумфаторов Сурдлимпиады