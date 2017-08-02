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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30557582/
2 августа 2017, 9:58 | Хоккей: Россия | "Российская газета"

Пять клубов КХЛ бьются за Кубок губернатора Нижегородской области

Сразу пять клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) собрались вместе на одном из крупнейших турниров межсезонья — Кубке губернатора Нижегородской области.

Здесь выступают казанский «Ак Барс», «Автомобилист» из Екатеринбурга, столичный «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», местное «Торпедо» и недавно лишенный права играть в КХЛ новокузнецкий «Металлург», теперь уже представляющий Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).

Во вторник в стартовых матчах «Ак Барс» одолел «Автомобилист» — 4:3 в овертайме, «Спартак» взял верх над «Металлургом» — 4:1. Команды сыграют в один круг, турнир финиширует 7 августа.

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. Чаще всего здесь праздновали успех хозяева льда торпедовцы — четыре раза. По одному трофею у «Спартака», «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда».
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