Пять клубов КХЛ бьются за Кубок губернатора Нижегородской области

Здесь выступают казанский «Ак Барс», «Автомобилист» из Екатеринбурга, столичный «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», местное «Торпедо» и недавно лишенный права играть в КХЛ новокузнецкий «Металлург», теперь уже представляющий Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).

Во вторник в стартовых матчах «Ак Барс» одолел «Автомобилист» — 4:3 в овертайме, «Спартак» взял верх над «Металлургом» — 4:1. Команды сыграют в один круг, турнир финиширует 7 августа.

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. Чаще всего здесь праздновали успех хозяева льда торпедовцы — четыре раза. По одному трофею у «Спартака», «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда».