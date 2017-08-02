Налоговики чрез суд пытаются заставить ХК «Буран» расплатиться по долгам

Заставят платить по суду — налоговики подали иск на «Буран». ФНС обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании хоккейного клуба банкротом.

По словам налоговиков, у «Бурана» накопилось большое количество долгов по обязательным платежам. Правда, о каких суммах идёт речь — неясно. В ведомстве эту информацию пока не раскрывают. Также не выдают и подробности финансовых претензий.

Сергей Калмычин, заместитель начальника отдела УФНС России по Воронежской области:

«Задолженности по обязательным платежам и неисполнение обязанностей по её погашению в период, превышающий три месяца. Федеральная налоговая была вынуждена обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением. В настоящее время данное заявление к производству не принято. Судебное заседание по его рассмотрению не назначено».

Два года назад служба уже подавала в суд подобный иск из-за долгов «Бурана». На директора хоккейного клуба Сергея Ткачева тогда завели уголовное дело за неуплату налогов, но после погашения задолженности — закрыли.

Сложности в клубе начались, как только его прекратили финансировать из бюджета, команду покинули ведущие игроки. В марте этого года хоккеистов не пустили тренироваться на лёд из-за накопившихся долгов за аренду. По словам Артема Верховцева президента областной Федерации хоккея, на данный момент общая сумма задолженности хоккейного клуба — около 100 миллионов рублей.

Артем Верховцев, президент Федерации хоккея Воронежской области:

«Сегодня я не вижу источников финансирования для того, чтобы погасить весь объём долгов ХК “Буран”. Ну, и в рамках этого искового заявления налоговой будем искать источники, чтобы погасить. Либо уйдем в процедуру банкротства».