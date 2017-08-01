Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде

ТАСС, 1 августа. Полиция Нижнего Новгорода проводит доследственную проверку по заявлению членов хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга, которое поступило в местное управление МВД во вторник. Хоккеисты заявили о пропаже из раздевалок коньков и некоторых личных вещей, сообщили в пресс-службе УМВД.

«Заявление о пропаже вещей из раздевалок нижегородского Дворца спорта имени В. С. Коноваленко от участников команды «Автомобилист» перед стартовым матчем Кубка губернатора. Оперативно-следственная группа выехала на место ЧП, провела необходимые мероприятия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Хоккеисты сообщили о пропаже экипировки и личных вещей из раздевалок перед открытием Кубка губернатора Нижегородской области, которое состоялось во вторник во Дворце спорта имени В. С. Коноваленко. Первый матч состоялся между «Ак Барсом» и «Автомобилистом», победу в овертайме со счетом 4:3 одержали казанцы.

В турнире, помимо «Ак Барса» и «Автомобилиста», принимают участие нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».