«Арлан» обыграл «Рубин» на мемориале Парышева
В первом матче в рамках мемориала Парышева кокшетауский «Арлан» одержал победу над тюменским «Рубином».
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«Рубин» — «Арлан» 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Шайбы:
0:1 — 01:45 Буценко. В равенстве
1:1 — 19:32 Алёшин (Савенков). В равенстве
1:2 — 22:07 Казанцев (Воробьёв, Потайчук). В равенстве
1:3 — 39:22 Петров (Кучин). В равенстве
1:4 — 44:30 Потайчук. В большинстве
2:4 — 49:11 Савенков (Жиляков). В равенстве
3:4 — 52:10 Валеев. В равенстве.
Вратари: Франскевич — Полошков.
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