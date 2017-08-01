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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30553003/
1 августа 2017, 14:40 | Хоккей: Россия | "Российская газета"

Игроков ХК «Автомобилист» обокрали в Нижнем Новгороде

В ГУВД по Нижегородской области поступило заявление от представителей екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», в котором говорится о краже из раздевалки команды амуниции.

— Что именно пропало, пока неизвестно, — говорит Светлана Ковылина, сотрудник пресс-службы ГУВД. — На месте происшествия сейчас работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел во дворце спорта имени Виктора Коноваленко (Автозаводский район приволжской столицы), где ХК «Автомобилист» готовился к стартовому матчу турнира на Кубок губернатора Нижегородской области. На игру с казанским «Ак Барсом», которая началась в полдень, екатеринбуржцы вышли несколько растерянными.

— Все-таки у нас не все украли из раздевалки. Кое-что осталось, — сказал нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов. — У меня, например, ничего не тронули. Видимо, мои вещи не нужны. А так — да, не очень смешно.

Напомним, ровно год назад в ходе аналогичного турнира в Нижнем Новгороде обокрали тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». По информации ГУ МВД по Нижегородской области, у наставников ярославской команды пропали три мобильных телефона, ноутбук и комплектующие к ним общей стоимостью свыше 370 тысяч рублей.
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