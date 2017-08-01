Игроков ХК «Автомобилист» обокрали в Нижнем Новгороде

— Что именно пропало, пока неизвестно, — говорит Светлана Ковылина, сотрудник пресс-службы ГУВД. — На месте происшествия сейчас работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел во дворце спорта имени Виктора Коноваленко (Автозаводский район приволжской столицы), где ХК «Автомобилист» готовился к стартовому матчу турнира на Кубок губернатора Нижегородской области. На игру с казанским «Ак Барсом», которая началась в полдень, екатеринбуржцы вышли несколько растерянными.

— Все-таки у нас не все украли из раздевалки. Кое-что осталось, — сказал нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов. — У меня, например, ничего не тронули. Видимо, мои вещи не нужны. А так — да, не очень смешно.

Напомним, ровно год назад в ходе аналогичного турнира в Нижнем Новгороде обокрали тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». По информации ГУ МВД по Нижегородской области, у наставников ярославской команды пропали три мобильных телефона, ноутбук и комплектующие к ним общей стоимостью свыше 370 тысяч рублей.