Игроков ХК «Автомобилист» обокрали в Нижнем Новгороде
В ГУВД по Нижегородской области поступило заявление от представителей екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», в котором говорится о краже из раздевалки команды амуниции.
— Что именно пропало, пока неизвестно, — говорит Светлана Ковылина, сотрудник
Инцидент произошел во дворце спорта имени Виктора Коноваленко (Автозаводский район приволжской столицы), где ХК «Автомобилист» готовился к стартовому матчу турнира на Кубок губернатора Нижегородской области. На игру с казанским «Ак Барсом», которая началась в полдень, екатеринбуржцы вышли несколько растерянными.
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Напомним, ровно год назад в ходе аналогичного турнира в Нижнем Новгороде обокрали тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». По информации ГУ МВД по Нижегородской области, у наставников ярославской команды пропали три мобильных телефона, ноутбук и комплектующие к ним общей стоимостью свыше 370 тысяч рублей.
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