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31 июля 2017, 16:00 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Новокузнецкий «Металлург» подписал новый контракт с защитником Васильченко

Новокузнецкий «Металлург» заключил соглашение с 36-летним защитником Алексеем Васильченко.

Контракт рассчитан на один сезон. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Васильченко в сезоне-2016/17 выступал за «Металлург» в КХЛ и провёл 49 матчей, набрав 5 (2+3) очков, показатель полезности «-16». Он стал лучшим игроком в составе новокузнечан по количеству блокированных бросков (67). На уровне сильнейшей лиги России защитник дебютировал в сезоне-2002/03, проведя в ней общей сложности более 600 матчей. В составе сборной Казахстана Васильченко выступал на Олимпиаде-2006, Азиатских зимних играх и нескольких чемпионатах мира. Помимо «Металлурга», на уровне КХЛ он ранее играл за «Спартак», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», ЦСКА, ХК МВД, «Барыс», «Трактор» и «Югру».

«Кузню» исключили из КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ.

Металлург Нк
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