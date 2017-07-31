Мемориал Беляева: МХК «Локо» переиграл СКА-1946
Ярославский «Локо» переиграл питерский СКА-1946 на мемориале Беляева.
После двух периодов счёт был равный — 3:3. В заключительной трети матча ярославская команда забросила две шайбы.
«Локо» Ярославль — СКА-1946
1:0 — Денежкин (Рыбаков) — -8:44
1:1 — Бондарчук (Цицюра, Шепитько) — 12:22
1:2 — Калабушкин (Бондарук, Холоденин) — 13:18
1:3 — Бондарук (Овечкин) — 26:01
2:3 — Морозов (Ковалёв, Слепец) — 36:26)
3:3 — Рыбаков (Гловацкий) — 39:45
4:3 — Рыбаков (Аноховский, Яковенко) — 41:44
5:3 — Рыбаков (Аноховский, Слепец) — 52:51.
Также сегодня пройдут матчи «Рига» — «СКА-Серебряные Львы» и «Алмаз» — МХК «Динамо»
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