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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30526483/
29 июля 2017, 10:28 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» обыграла «Жилину»

В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская «Сарыарка» одержала победу над словацкой «Жилиной».

В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> одержала победу над словацкой <span class=error>Жилиной</span>. Увеличить
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«Жилина» — «Сарыарка» 1:4 (0:2,1:0, 0:2).

Шайбы:
0:1 — Ердаков (Ломако, Юксеев)
0:2 — Поляков (Тополь)
1:3 — Рыжих
1:4 — Борисевич.

Состав «Сарыарки»: Бояркин (Гелашвили); Ердаков — Сарваров — Ломако, Юксеев — Сиксна; Соколов — Зиазов — Альшевский, Иванов — Антоновский; Тополь — Поляков — Фахрутдинов, Назаркин — Кудрявцев; Борисевич — Угольников — Ковалев, Рыжих — Алексеев.

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