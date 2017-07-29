«Сарыарка» обыграла «Жилину»
В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская «Сарыарка» одержала победу над словацкой «Жилиной».
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«Жилина» — «Сарыарка» 1:4 (0:2,1:0, 0:2).
Шайбы:
0:1 — Ердаков (Ломако, Юксеев)
0:2 — Поляков (Тополь)
1:3 — Рыжих
1:4 — Борисевич.
Состав «Сарыарки»: Бояркин (Гелашвили); Ердаков — Сарваров — Ломако, Юксеев — Сиксна; Соколов — Зиазов — Альшевский, Иванов — Антоновский; Тополь — Поляков — Фахрутдинов, Назаркин — Кудрявцев; Борисевич — Угольников — Ковалев, Рыжих — Алексеев.
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