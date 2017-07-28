СКА, сборная Канады, «Йокерит», «Северсталь», «Сочи» и «СКА-Нева» примут участие в турнире памяти Пучкова

Команды разделены на две группы. В группе А сыграют СКА, сборная Канады и «Сочи», в группе B — «СКА-Нева», «Северсталь» и «Йокерит».

14 августа:

15.00 «СКА-Нева» — «Йокерит»

19.30 СКА — ХК «Сочи».

15 августа:

15:00 ХК «Сочи» — сборная Канады

19:30 «СКА-Нева» — «Северсталь».

16 августа:

15:00 «Йокерит» — «Северсталь»

19:30 СКА — сборная Канады.

17 августа:

13:30 3 место группы А — 3 место группы В

14:30 2 место группы А — 2 место группы В

19:30 1 место группы А — 1 место группы В.

Напомним, турнир памяти Николая Пучкова пройдет с 14 по 17 августа в Ледовом дворце. Первый матч последнего пройдет спортивном комплексе «Хоккейный город».

Последним победителем турнира стал финский «Йокерит».