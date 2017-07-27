Челябинский «Трактор» с минимальным счетом проиграл «Салават Юлаеву»

Третий матч предсезонного сбора проходил в Финляндии. На игру с «Салаватом Юлаевым» черно-белые вышли почти в том же составе, что и против «Сочи». Существенно поменялось лишь четвертое звено, где место молодых Александра Тридчикова и Ивана Безрукова заняли Денис Мошаров и Сергей Сентюрин, а в паре защиты вместо Данила Мамаева и Константина Климонтова вышли Евгений Петриков и Никита Жульдиков. Также в первом звене вместо Ильи Зиновьева тренерский штаб задействовал 17-летнего Виталия Кравцова.

«Провести такой же результативный матч, как сутки назад, не удалось. Обе команды, находящиеся под нагрузками, “вязали” друг друга на подходе к воротам и изредка остро контратаковали. Исход матча решил один эпизод в третьем периоде, когда после выигранного вбрасывания в зоне “Трактора” капитан уфимской команды Денис Куляш нанес бросок от синей линии. Шайба, пролетевшая сквозь скопление игроков, оказалась в сетке. Этот гол, забитый в большинстве, стал победным», -сообщает пресс-служба ХК «Трактор».