Челябинский «Трактор» с минимальным счетом проиграл «Салават Юлаеву»
ХК «Трактор» в третьем предсезонном матче с минимальным счетом уступил уфимскому «Салават Юлаеву»: 0:1.
Третий матч предсезонного сбора проходил в Финляндии. На игру с «Салаватом Юлаевым»
«Провести такой же результативный матч, как сутки назад, не удалось. Обе команды, находящиеся под нагрузками, “вязали” друг друга на подходе к воротам и изредка остро контратаковали. Исход матча решил один эпизод в третьем периоде, когда после выигранного вбрасывания в зоне “Трактора” капитан уфимской команды Денис Куляш нанес бросок от синей линии. Шайба, пролетевшая сквозь скопление игроков, оказалась в сетке. Этот гол, забитый в большинстве, стал победным», -сообщает
В концовке тренерский штаб «Трактора» взял
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter