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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30502429/
26 июля 2017, 19:34 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Россия U18 обыграла «Локо-Юниор» в контрольном матче

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) добилась победы в контрольном матче над ярославским «Локо-Юниором» в рамках подготовки к мемориалу Глинки.

Встреча состоялась на базе в подмосковном Новогорске и завершилась со счётом 6:1. В составе сборной России отличились Руслан Исхаков, Данила Журавлёв, Григорий Денисенко, Егор Соколов (2), Максим Цыбин, Ворота защищал Даниил Исаев.

27 июля сборная России проведёт контрольный матч с «Красной Армией».
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