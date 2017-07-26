Владислав Третьяк: 13 российских хоккеистов попали в спецпул WADA

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— Данис Зарипов пойман на допинге? Какая организация проводила контроль, кто собирал пробы? Сколько было взято проб, и как много оказалось положительных?

— В прошлом сезоне в чемпионате КХЛ допинг-контроль проводился в рамках трехстороннего соглашения между КХЛ, ИИХФ и WADA. Общее количество проб, взятых в рамках этого соглашения, составило 377.

Также скажу, что дополнительно у игроков сборных всех уровней во время сборов и соревнований была взята 121 проба.

13 российских спортсменов находились в специальном пуле тестирования WADA. При этом по итогам сезона на сегодняшний день пробы всего лишь двух российских спортсменов дали положительный результат. Это свидетельствует о том, что допинг в хоккее практически не применяется.

— Какая организация дисквалифицировала Зарипова? Могли ли ФХР и КХЛ повлиять на это решение?

— Расследование всех случаев и решение о наложении санкций на спортсменов, в том числе на Даниса Зарипова, принималось дисциплинарной комиссией ИИХФ в соответствии с кодексом WADA. Ни ФХР, ни КХЛ никак не могли повилять на эти процессы.

— Проба была взята в январе, а решение вынесено в июле. Почему так поздно? Может ли решение по Зарипову быть обжаловано?

— Это обусловлено временем, которое понадобилось на анализ проб и вынесение решения. Сроки заседания дисциплинарной комиссии определяла ИИХФ.

Безусловно, вынесенные решения могут быть обжалованы в Высшем арбитражном спортивном суде в Лозанне.

— Часто ли спортсмены в хоккее бывают уличены в применении допинга?

Цитата — Применение допинга в хоккее — редкий случай. К тому же наша федерация создает условия для того, чтобы наш вид спорта в России был чистым и здоровым.



Сегодня тысячи мальчишек приходят играть в хоккей. Мы сделаем все, чтобы они были защищены от допинга. Будем беспощадно бороться с этим злом.

— Есть какие-то новости по участию НХЛ в Олимпиаде в Корее? Или это решение уже окончательное, и игроки НХЛ не попадают в Пхенчхан?

— НХЛ является коммерческой организацией, не входящей в состав ИИХФ и не имеющей отдельных договорных отношений с МОК. Решение об участии или неучастии хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх принимает сама НХЛ.

Известно, что сами игроки хотели бы участвовать в Олимпиадах и профсоюз игроков НХЛ поддерживает их. Однако после долгих и тяжелых переговоров НХЛ приняла решение о том, что в 2018 году они не примут участие в Олимпийских играх. И это было подтверждено несколько раз.

Безусловно ФХР как и другие национальные федерации, имеющие большое представительство игроков в НХЛ, были заинтересованы в том, чтобы в Олимпийских играх приняли участие все лучшие спортсмены вне зависимости от того, в какой лиге они выступают.

Однако решение принято. Повлиять на этот процесс у нас не было возможности. При этом данное решение не является проблемой для России. Сборная будет составлена из игроков, выступающих в КХЛ. Со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы обеспечить успешное выступление нашей сборной в Корее.