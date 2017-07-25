Хирурга нижнетагильской больницы будут судить за гибель местного хоккеиста
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура Свердловской области направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила уголовное дело в отношении
врача-хирурга городской больницы N1, обвиняемого в смерти пациента, которому он делал операцию.
Затем
После операции хоккеиста перевели в палату хирургического отделения. Ночью пациент стал жаловаться на боли в животе и жажду. Дополнительный осмотр выявил у него внутрибрюшное кровотечение и геморрагический шок. Были назначены повторная операция и реанимационные мероприятия.
«В ходе операции произошла остановка сердечной деятельности пациента, он скончался», — говорится в сообщении.
23-летний хоккеист выступал в нижнетагильском клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Спутник».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter