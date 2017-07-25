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25 июля 2017, 16:24 | Хоккей: Россия | Интерфакс

Хирурга нижнетагильской больницы будут судить за гибель местного хоккеиста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Прокуратура Свердловской области направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила уголовное дело в отношении врача-хирурга городской больницы N1, обвиняемого в смерти пациента, которому он делал операцию.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что, по версии следствия, вечером 6 января 2016 года к дежурному врачу-хирургу в приемное отделение горбольницы с жалобами на боль обратился хоккеист местной команды «Спутник». После осмотра ему поставили диагноз «тупая травма живота» и назначили экстренную операцию.

Затем врач-хирург «без ассистента, хотя имел такую возможность, провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды», говорится в пресс-релизе.

После операции хоккеиста перевели в палату хирургического отделения. Ночью пациент стал жаловаться на боли в животе и жажду. Дополнительный осмотр выявил у него внутрибрюшное кровотечение и геморрагический шок. Были назначены повторная операция и реанимационные мероприятия.

«В ходе операции произошла остановка сердечной деятельности пациента, он скончался», — говорится в сообщении.

Врач-хирург обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

23-летний хоккеист выступал в нижнетагильском клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Спутник».
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