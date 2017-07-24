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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30477887/
24 июля 2017, 15:23 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Фёдоров: Вызов в олимпийскую сборную России придаёт положительные эмоции

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров рассказал, как проходит межсезонье, а также прокомментировал вызов в сборную России на предсезонный турнир в Сочи.

«Дела у меня хорошо, всё нравится, всем доволен. Тренировки в Финляндии интересные, на льду больше работаем над тактическими моментами. На земле работаем над физическим состоянием. Самочувствие хорошее, ничего не беспокоит, так что жаловаться не на что.

Сборы в “Салавате” отличаются тем, что в “Динамо” всё-таки больше делался упор на физику, а здесь процесс более сбалансирован. Нам объясняют тактические моменты, которые пригодятся в играх, и в то же время, конечно, работаем, чтобы стать сильнее и выносливее. Наверное, связано это с тем, что у каждого тренера своё видение, как готовить команду. Нам нужно только добросовестно выполнять то, что от нас требуют.

Кого знаю в команде? Когда ехал в Уфу, знал только Дениса Кокарева и ещё пару человек, с кем пересекались в сборной. А сейчас уже со всеми познакомились, никаких проблем, коллектив хороший, и мне очень приятно стать его частью. Вызов в сборную России? Всегда приятно, когда тебя вызывают в сборную. Это придаёт положительные эмоции, мотивирует развиваться», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Салавата Юлаева».

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