Фёдоров: Вызов в олимпийскую сборную России придаёт положительные эмоции

«Дела у меня хорошо, всё нравится, всем доволен. Тренировки в Финляндии интересные, на льду больше работаем над тактическими моментами. На земле работаем над физическим состоянием. Самочувствие хорошее, ничего не беспокоит, так что жаловаться не на что.



Сборы в “Салавате” отличаются тем, что в “Динамо” всё-таки больше делался упор на физику, а здесь процесс более сбалансирован. Нам объясняют тактические моменты, которые пригодятся в играх, и в то же время, конечно, работаем, чтобы стать сильнее и выносливее. Наверное, связано это с тем, что у каждого тренера своё видение, как готовить команду. Нам нужно только добросовестно выполнять то, что от нас требуют.



Кого знаю в команде? Когда ехал в Уфу, знал только Дениса Кокарева и ещё пару человек, с кем пересекались в сборной. А сейчас уже со всеми познакомились, никаких проблем, коллектив хороший, и мне очень приятно стать его частью. Вызов в сборную России? Всегда приятно, когда тебя вызывают в сборную. Это придаёт положительные эмоции, мотивирует развиваться», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Салавата Юлаева».