Фёдоров: Вызов в олимпийскую сборную России придаёт положительные эмоции
Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров рассказал, как проходит межсезонье, а также прокомментировал вызов в сборную России на предсезонный турнир в Сочи.
«Дела у меня хорошо, всё нравится, всем доволен. Тренировки в Финляндии интересные, на льду больше работаем над тактическими моментами. На земле работаем над физическим состоянием. Самочувствие хорошее, ничего не беспокоит, так что жаловаться не на что.
Сборы в “Салавате” отличаются тем, что в “Динамо”
Кого знаю в команде? Когда ехал в Уфу, знал только Дениса Кокарева и ещё пару человек, с кем пересекались в сборной. А сейчас уже со всеми познакомились, никаких проблем, коллектив хороший, и мне очень приятно стать его частью. Вызов в сборную России? Всегда приятно, когда тебя вызывают в сборную. Это придаёт положительные эмоции, мотивирует развиваться», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Салавата Юлаева».
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