Хоккеистка Белякова подписала новый контракт с клубом ЖХЛ «Торнадо»

Минувший сезон хоккеистка провела в составе подмосковного «Торнадо», став двукратной чемпионкой России. Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что женский хоккейный клуб «Куньлунь» предложил 22-летней Беляковой годичный контракт на сумму около $50 тыс.

«Людмила остается в команде, она подписала новый контракт. “Куньлунь” на нас не выходил. Никаких конкретных предложений, звонков и официальных запросов от китайского клуба не было. Когда в прессе появилась информация о том, что клуб из Китая интересуется Беляковой, у нее уже был подписан новый контракт», — отметил Чистяков.

Белякова в составе сборной России стала бронзовым призером чемпионатов мира 2013 и 2016 годов.

Чистяков, отвечая на вопрос о подготовке женской сборной России к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, дал понять, что окончательный список еще не сформирован. «Сейчас я вам не буду называть конкретных имен, есть основной список, есть расширенный. Чемпионат России еще не начался, впереди напряженные месяцы подготовки, возможны травмы. Нужно не забывать, что нас ждет Еврохоккейтур, поэтому говорить о составе сейчас преждевременно», -сказал Чистяков.

Женская сборная России по хоккею с шайбой является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2001, 2013 и 2016), а также серебряным призером чемпионата Европы 1996 года.