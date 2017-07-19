ХК «Лада» подписал контракты с юниорами
Хоккейный клуб «Лада» подписал первые профессиональные контракты сроком на три года с выпускниками тольяттинской ДЮСШ.
Новичками клуба стали: вратарь Михаил Исаев; защитники — Аяз Габдрахманов, Андрей Колягин, Игорь Усманов; нападающие — Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Павел Гришин, Милан Зинатуллин, Семен Кизимов, Егор Плаксин, Максим Цыбин.
Так же контракт подписан с воспитанником самарской школы хоккея защитником Егором Добродумом, сообщает официальный сайт клуба.
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