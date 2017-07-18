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18 июля 2017, 14:55 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ФХР утвердила календарь и логотип Высшей хоккейной лиги

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила календарь матчей всероссийского соревнования — чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18, а также новый логотип турнира, сообщается на официальном сайте ФХР.

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В новом сезоне ВХЛ выступят 27 клубов. «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.

В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым дома и в гостях. Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча. В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ — Кубок имени Владимира Петрова — продолжат 16 сильнейших команд, которые на каждой из стадий сформируют пары по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего.

В матче открытия 8 сентября «Торпедо» из Усть-Каменогорска примет «Зауралье» из Кургана.

«Новый логотип ВХЛ является усовершенствованной версией предыдущего логотипа организации, что позволяет передать идею преемственности целей и управленческой философии при ее значительной модернизации», — говорится в сообщении.
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Новости Российского хоккея

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