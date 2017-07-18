ФХР утвердила календарь и логотип Высшей хоккейной лиги
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила календарь матчей всероссийского соревнования — чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18, а также новый логотип турнира, сообщается на официальном сайте ФХР.
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В новом сезоне ВХЛ выступят 27 клубов. «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.
В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым дома и в гостях. Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча. В
В матче открытия 8 сентября «Торпедо» из
«Новый логотип ВХЛ является усовершенствованной версией предыдущего логотипа организации, что позволяет передать идею преемственности целей и управленческой философии при ее значительной модернизации», — говорится в сообщении.
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