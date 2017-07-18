ФХР утвердила календарь и логотип Высшей хоккейной лиги

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В новом сезоне ВХЛ выступят 27 клубов. «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.

В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым дома и в гостях. Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча. В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ — Кубок имени Владимира Петрова — продолжат 16 сильнейших команд, которые на каждой из стадий сформируют пары по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего.

В матче открытия 8 сентября «Торпедо» из Усть-Каменогорска примет «Зауралье» из Кургана.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У нас новый логотип и календарь на ближайший сезон! Все подробности?<a href="https://t.co/P5GFfUUqUN">https://t.co/P5GFfUUqUN</a> <a href="https://t.co/Fe0G52BRIP">pic.twitter.com/Fe0G52BRIP</a></p>— ВХЛ (@VHL_official) <a href="https://twitter.com/VHL_official/status/887255563045928960">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Новый логотип ВХЛ является усовершенствованной версией предыдущего логотипа организации, что позволяет передать идею преемственности целей и управленческой философии при ее значительной модернизации», — говорится в сообщении.