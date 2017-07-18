У челябинского «Трактора» новый логотип

В основу логотипа легла легендарная эмблема, которая была разработана по ходу сезона 1974/1975 в конструкторском бюро ЧТЗ. С ней на груди челябинские хоккеисты выиграли свою первую награду — бронзовые медали чемпионата-1977. В прошлом году болельщики «Трактора» признали эмблему с буквой «Т» лучшей в истории клуба. Опрос проводился на нашем официальном сайте, и за логотип проголосовало почти 10 тысяч человек.

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Как сообщает пресс-служба клуба, логотип «Поколения Т» складывается из нескольких элементов. Литера «Т» символизирует тройку нападения и выполнена в форме указателя направления наступления. Атаку поддерживает защита и вратарь, запечатленные в логотипе в виде щита. Слово «Поколение» объединяет болельщиков и клуб «Трактор», главный хоккейный бренд Челябинской области.

Официальный слоган сезона 2017/2018 — «Сила в поколении». Концепция «Поколение Т» будет презентована на фестивале «Traktor Open-2017» 4 августа вместе с промо-роликом праздничного сезона. Также в продаже появится атрибутика в стилистике «Поколения Т». Пополнение в клубном магазине ожидается уже после старта регулярного чемпионата.