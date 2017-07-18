У челябинского «Трактора» новый логотип
В сезоне 2017/2018 у ХК «Трактор» будет новый логотип — «поколение Т». С этой эмблемой клуб проведен юбилейный сезон.
В основу логотипа легла легендарная эмблема, которая была разработана по ходу сезона 1974/1975 в конструкторском бюро ЧТЗ. С ней на груди челябинские хоккеисты выиграли свою первую награду — бронзовые медали чемпионата-1977. В прошлом году болельщики «Трактора» признали эмблему с буквой «Т» лучшей в истории клуба. Опрос проводился на нашем официальном сайте, и за логотип проголосовало почти 10 тысяч человек.
Как сообщает
Официальный слоган сезона 2017/2018 — «Сила в поколении». Концепция «Поколение Т» будет презентована на фестивале «Traktor Open-2017» 4 августа вместе с
«На игровых свитерах команды лого появится после 27 декабря, когда “Трактор” отпразднует свое 70-летие и попрощается с символом “70 лет нашей эры”, с которым команда провела
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