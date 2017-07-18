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18 июля 2017, 8:01 | Хоккей: Россия | ГТРК "Южный Урал"

«Трактор» пополнился канадским форвардом

Канадец Жильбер Брюле будет играть за «Трактор».

Игрок перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в обмен на денежную компенсацию, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR челябинского клуба.

Легионер подписал контракт до конца сезона 2017/2018. Сейчас он уже прибыл на тренировочный сбор «черно-белых» в финском Паюлахти, где познакомится с новыми партнерами.

Отметим, что в послужном списке 30-летнего форварда 311 матчей в НХЛ, где в 2005 году был выбран под шестым номером на драфте новичков. В КХЛ в прошлом сезоне он выступал за хорватский «Медвешчак», набрав 10 очков (6 голов + 4 результативные передачи) в 16 играх, а также за «Нефтехимик», отметившись 32-мя очками (12+20) в 37 матчах.
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