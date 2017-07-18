«Трактор» пополнился канадским форвардом

Игрок перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в обмен на денежную компенсацию, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR челябинского клуба.

Легионер подписал контракт до конца сезона 2017/2018. Сейчас он уже прибыл на тренировочный сбор «черно-белых» в финском Паюлахти, где познакомится с новыми партнерами.

Отметим, что в послужном списке 30-летнего форварда 311 матчей в НХЛ, где в 2005 году был выбран под шестым номером на драфте новичков. В КХЛ в прошлом сезоне он выступал за хорватский «Медвешчак», набрав 10 очков (6 голов + 4 результативные передачи) в 16 играх, а также за «Нефтехимик», отметившись 32-мя очками (12+20) в 37 матчах.