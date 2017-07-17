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17 июля 2017, 17:40 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Бывший главный тренер ХК «Нефтехимик» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву», сообщается на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.

Попихин на посту главного тренера «СКА-Невы» сменил Петра Воробьева, который продолжит работу в системе клуба в должности заместителя управляющего директора по подготовке резерва.

Попихин в октябре прошлого года был уволен из «Нефтехимика». Ранее он возглавлял швейцарский «Фрибур», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и хабаровский «Амур».

«СКА-Нева» в прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги дошел до четвертьфинала плей-офф, где уступил тюменскому «Рубину».

Нефтехимик
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