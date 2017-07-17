Бывший главный тренер ХК «Нефтехимик» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Попихин возглавил «СКА-Неву», сообщается на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.
Попихин на посту главного тренера «СКА-Невы» сменил Петра Воробьева, который продолжит работу в системе клуба в должности заместителя управляющего директора по подготовке резерва.
Попихин в октябре прошлого года был уволен из «Нефтехимика». Ранее он возглавлял швейцарский «Фрибур», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» и хабаровский «Амур».
«СКА-Нева» в прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги дошел до четвертьфинала
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter