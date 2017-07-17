Пивцакин пожаловался на отношение к себе в «Авангарде»
Звездный
экс-нападающий омского «Авангарда» Никита Пивцакин наконец-то рассказал, почему ушел из клуба.
По его мнению, виной всему стала травма,
«В последнем сезоне за “Авангард” я получил травму перед
При этом любовь к родному городу у Пивцакина никуда не пропала. Хоккеист приезжает в Омск постоянно и даже оказался крайне довольным ремонтом дорог. Впрочем, вернуться в команду хоккеист может и не отрицает такой возможности.
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