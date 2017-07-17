Пивцакин пожаловался на отношение к себе в «Авангарде»

По его мнению, виной всему стала травма, из-за которой его перестали хотеть видеть в команде.

«В последнем сезоне за “Авангард” я получил травму перед плей-офф. Травму довольно тяжелую. Но меня почему-то не отпускали делать операцию, сказали, чтобы я был рядом с командой. Затем, когда я все-таки съездил на операцию и стал восстанавливаться, то меня лишили тренера по физической подготовке. Просто взяли и запретили клубному тренеру со мной работать», — заявил в интервью «Спорт Экспрессу» сам хоккеист.

При этом любовь к родному городу у Пивцакина никуда не пропала. Хоккеист приезжает в Омск постоянно и даже оказался крайне довольным ремонтом дорог. Впрочем, вернуться в команду хоккеист может и не отрицает такой возможности.