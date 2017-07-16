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16 июля 2017, 12:31 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Новокузнецкий «Металлург» отбыл на сбор в Сочи

Новокузнецкий «Металлург» отбыл на очередной этап подготовки к чемпионату ВХЛ отбыл в Сочи.

Сбор продлится две недели.

На сбор отправились следующие хоккеисты:

Вратари: Иван Старостин, Владислав Югов, Иван Касутин, Андрей Литвинов;

Защитники: Эдуард Михайлов, Кирилл Щукин, Иван Гуляев, Марк Скутар, Даниил Арефьев, Роман Дерлюк, Надир Ислямов, Зигурдс Подзиньш, Михаил Тюляпкин, Евгений Штайгер;
Нападающие: Денис Дюрягин, Илья Мусин, Кирилл Зиновьев, Евгений Каницкий, Денис Лудцев, Савелий Малетин, Александр Шевченко, Алексей Басков, Максим Вешуткин, Бруно Мраз, Дмитрий Воробьёв, Сергей Коростин, Алексей Красильников, Айнарс Подзиньш.

Металлург Нк
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