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14 июля 2017, 12:56 | Хоккей: Россия | Vesti.kz

Усть-каменогорское «Торпедо» разгромило «Барыс» в Астане

Астанинский «Барыс» потерпел разгромное поражение от усть-каменогорского «Торпедо», сообщают Vesti.kz.

Команды провели товарищеский матч. В составе победителей отличился Талгат Жайлауов. Увеличить
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Товарищеский матч команд прошел в столице в рамках предсезонных сборов. Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:2. В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились только Нурсултан Бельгибаев и Антон Сагадеев. В «Торпедо» же отличились Талгат Жайлауов, Роман Бердников, Владимир Коротков (дубль), Леонид Метальников и Максим Капитуров.

Интересно, что ворота «Барыса» в этом матче защищал Сергей Кудрявцев, а у «Торпедо» — Павел Полуэктов, клубы недавно провели обмен этими киперами.

Стоит отметить, что участие в этом матче не принимали легионеры «Барыса», а также основные игроки сборной Казахстана.

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