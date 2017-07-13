Хоккеисты «Авангарда» показали журналистам, как готовятся к новому сезону

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Сначала две группы хоккеистов поочередно вышли на лед, продолжилась тренировка в зале. Пока хоккеисты занимаются на льду третий день, и наставник «ястребов» Андрей Скабелка не спешит хвалить своих подопечных.

«Очень хорошие впечатления, ребята достойно и с душой выдерживают все нагрузки, конкуренция в команде очень большая, они это понимают. Я не могу сказать, что все ребята вышли из отпуска в одинаковой степени готовности, но пока за 10 дней мы смогли выровнять их состояние», — заявил Скабелка журналистам.

Во время занятий в зале на вопросы СМИ ответил нападающий Ансель Галимов, пришедший в Омск из московского ОХК «Динамо».

«Думаю, не только я, но и вся команда ставит цели только самые высокие. У нас собрался хороший коллектив, и нам нужно доказать, что занимаем в лиге лидирующие позиции», — заявил игрок.

До 19 июля хоккеисты продолжат тренировки в Омске, затем поедут на сбор в Фюссен. В августе их ждет два турнира — Кубок Президента в Астане и домашний мемориал Виктора Блинова.