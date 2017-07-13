Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30372973/
13 июля 2017, 11:16 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

Скончался экс-нападающий «Салавата Юлаева»

Геннадию Заикину было 60 лет.

Печальная новость пришла сегодня. В ночь на 13 июля не стало бывшего нападающего уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Геннадия Заикина.

Знаменитый хоккеист родился 16 февраля 1957 года в городе Артем Приморского края. Профессиональную карьеру начал в молодежном составе московского ЦСКА. Затем перешел в уфимский «Слават Юлаев», цвета которого защищал в общей сложности 10 лет. После выступал за куйбышевский СКА, а в 1986 году вернулся в расположение башкирской команды «Авангард».

В своей копилке Геннадий Заикин имеет чемпионство среди юниоров U-18 (1970 год) и золото первенства ССCР U-18 (1974 год) и U-20 (1976 год).

После завершения карьеры, по информации пресс-службы «Салавата Юлаева», работал в СДЮШОР «юлаевцев», тренировал учалинский «Горняк». В последнее время трудился в альметьевской ДЮСШ «Нефтяник».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

Ученые озадачены: армянки не меняются вот уже 8 тысяч лет

Астроном Владимир Коваль: Тунгусский метеорит все эти годы искали не там

12 мифов и заблуждений о похмелье

Ученые озадачены: армянки не меняются вот уже 8 тысяч лет

Астроном Владимир Коваль: Тунгусский метеорит все эти годы искали не там