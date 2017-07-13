Скончался экс-нападающий «Салавата Юлаева»

Печальная новость пришла сегодня. В ночь на 13 июля не стало бывшего нападающего уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Геннадия Заикина.

Знаменитый хоккеист родился 16 февраля 1957 года в городе Артем Приморского края. Профессиональную карьеру начал в молодежном составе московского ЦСКА. Затем перешел в уфимский «Слават Юлаев», цвета которого защищал в общей сложности 10 лет. После выступал за куйбышевский СКА, а в 1986 году вернулся в расположение башкирской команды «Авангард».

В своей копилке Геннадий Заикин имеет чемпионство среди юниоров U-18 (1970 год) и золото первенства ССCР U-18 (1974 год) и U-20 (1976 год).