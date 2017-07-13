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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30372098/
13 июля 2017, 10:09 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с форвардом Мразом

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 24-летним нападающим из Словакии Бруно Мразом.

Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам в составе команды. Срок соглашения составил один сезон.

Мраз в сезоне-2016/17 выступал в чемпионате своей страны за «Зволен», который по итогам регулярного первенства занял пятое место из 11 и стал четвертьфиналистом соревнований.

Минувший сезон получился лучшим в карьере нападающего по количеству набранных очков. В регулярном чемпионате Мраз в 44 матчах заработал 36 (17+19) баллов за результативность и стал четвёртым бомбардиром «Зволена».

Металлург Нк
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