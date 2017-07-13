Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с форвардом Мразом

Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам в составе команды. Срок соглашения составил один сезон.



Мраз в сезоне-2016/17 выступал в чемпионате своей страны за «Зволен», который по итогам регулярного первенства занял пятое место из 11 и стал четвертьфиналистом соревнований.



Минувший сезон получился лучшим в карьере нападающего по количеству набранных очков. В регулярном чемпионате Мраз в 44 матчах заработал 36 (17+19) баллов за результативность и стал четвёртым бомбардиром «Зволена».