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12 июля 2017, 13:29 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» подписал контракт с новым нападающим

Контракт с Ильей Шиповым рассчитан на два года, рассказали в пресс-службе клуба.

Контракт с Ильей Шиповым рассчитан на два года рассказали в <nobr>пресс-службе</nobr> клуба. Увеличить
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ХК «Сибирь» подписал контракт с новым нападающим, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новым игроком новосибирской хоккейной дружины стал Илья Шипов, центральный нападающий.

Хоккеист — воспитанник «Кристалла» из Электростали, откуда перешел в московское «Динамо» — в его системе и начал свою взрослую карьеру.
В КХЛ дебютировал в сезоне 2015/2016 — 22 матча в регулярном сезоне, в которых он набрал 9 очков (3+6), в кубке Гагарина-2016 сыграл 10 матчей, добавив в свой актив четыре очка (3+1).

В прошлом сезоне в КХЛ сыграл 11 матчей, в ВХЛ — 17 матчей за «Динамо» из Балашихи.

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