ХК «Сибирь» подписал контракт с новым нападающим, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новым игроком новосибирской хоккейной дружины стал Илья Шипов, центральный нападающий.



Хоккеист — воспитанник «Кристалла» из Электростали, откуда перешел в московское «Динамо» — в его системе и начал свою взрослую карьеру.

В КХЛ дебютировал в сезоне 2015/2016 — 22 матча в регулярном сезоне, в которых он набрал 9 очков (3+6), в кубке Гагарина-2016 сыграл 10 матчей, добавив в свой актив четыре очка (3+1).



В прошлом сезоне в КХЛ сыграл 11 матчей, в ВХЛ — 17 матчей за «Динамо» из Балашихи.