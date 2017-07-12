Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи»
«Советский спорт» называет имена пяти игроков, которые номинированы на «Харламов Трофи» — титул лучшего российского хоккеиста сезона.
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ЧТО БЫЛО? «ОВЕЧКИН ТРОФИ»
Напомним, что «Советский спорт» проводит акцию «Харламов Трофи» с 2002 года. Мы определяем лучшего российского хоккеиста сезона, и вот кто становился победителем в разные годы.
Сначала титул мог получить только игрок НХЛ, и голосование проходило среди энхаэловцев. Надо сказать, что сравнивать хоккеиста из России со звездами Северной Америки было смешно, и никому в голову даже такая идея не приходила. Время было другим.
2003 — Сергей Федоров («Детройт»).
2004 — Илья Ковальчук («Атланта»).
2005 — приз не вручался
2006 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
2007 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
2008 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
2009 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
2010 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
2011 — Павел Дацюк («Детройт»).
2012 — Евгений Малкин («Питтсбург»).
2013 — Павел Дацюк («Детройт»).
2014 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
2015 — Александр Овечкин («Вашингтон»).
Да, Александр Великий так доминировал, что приз впору было переименовывать в «Овечкин Трофи». Почему это происходило?
ЧТО СТАЛО? ПАНАРИН — ЛУЧШИЙ
Но в 2016 году мы решили изменить правила. Теперь обладателя «Харламов Трофи» определяют 13 экспертов из пяти групп. В сумме — 65 человек:
— выборщики Зала славы отечественного хоккея, Зала славы в Торонто, эксперты, определяющие топ-100 игроков НХЛ;.
— легенды нашего хоккея;.
— руководители — генменеджеры и тренеры клубов КХЛ;.
— пишущая пресса;.
— телевизионная пресса.
Да, к голосованию приглашены хоккеисты из НХЛ и КХЛ. Лауреат определяется после заключительного матча сезона, то есть финала Кубка Стэнли. И к голосованию предлагается
2016 — Артемий Панарин («Чикаго»).
В итоге форвард по прозвищу «Хлебушек», завоевавший «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона, набрал 86 баллов. И обогнал в опросе Евгения Малкина (70) с Сергеем Мозякиным (58), которым не помогли завоеванные Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
ЧТО БУДЕТ? КТО НЕ ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ
Голосование по «Харламов Трофи"-2017 завершено. Результаты мы скоро огласим. В
По 1 баллу набрали форвард ЦСКА Сергей Андронов и форвард СКА Никита Гусев, которые замечательно сыграли на чемпионате мира. Также отмечен вратарь московского «Динамо» Александр Еременко, которого в голосовании захотел лично поддержать Алексей Касатонов.
2 балла — дебютант «Филадельфии» и взрослой сборной России Иван Проворов, другой защитник Дмитрий Орлов, на днях подписавший шестилетний контракт с «Кэпиталз» на $30,6 млн. А еще Илья Ковальчук, и его отметил один из руководителей СКА Александр Медведев — будто знал, что Кови продлит договор с его клубом!
3 балла — Евгений Дадонов и Вадим Шипачев, которые уехали в НХЛ, но в разные клубы. Разметало на восток и запад США форвардов из легендарной тройки СКА. Еще здесь Евгений Кузнецов, подписавший восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на $62,4 млн. А также защитник Никита Зайцев, который так понравился «Торонто», что ему дали семилетний контракт с зарплатой $4,5 млн в год. Плохих игроков не будут оценивать так дорого.
Главная сенсация — всего три балла набрал Александр Овечкин, семикратный обладатель «Харламов Трофи». За него проголосовали Владислав Третьяк (поставил Ови на второе место) и динамовец Василий Первухин (третье место). С другой стороны кто скажет, что сезон у Овечкина получился хорошим?
4 балла — открытие лиги Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), который перешел в ЦСКА. А еще Данис Зарипов, замечательно сыгравший в
5 баллов — защитник СКА Антон Белов, ставший капитаном сборной России по ходу чемпионата мира (Первухин вообще поставил его на первое место), а также стабильный вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин и беспокойный форвард Александр Радулов, который приезжал из ЦСКА в «Монреаль», а теперь оказался в «Далласе».
11 баллов — вратарь Андрей Василевский, ставший первым номером в «Тампе» и выстреливший на чемпионате мира. Но там была только бронза, поэтому пока шестое место…
НОМИНАНТЫ. КТО ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ
А кто оказался в числе номинантов? Не будем называть победителя, подержим интригу. Но вот пять фамилий. «Харламов Трофи» достанется
Артемий ПАНАРИН («Чикаго»).
Может стать победителем второй год подряд. Провел хороший регулярный чемпионат за «Чикаго», стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Подписал двухлетний контракт на $12 млн, став даже по деньгам одной из звезд мирового хоккея. Когда голосование уже было завершено, Панарина обменяли в «Коламбус». Но разве это
Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»).
Новый одноклубник Панарина, который не отдаст ему номер 72. Завоевал вторую в карьере «Везина Трофи», став лучшим голкипером НХЛ. И вытащил свой несильный клуб на такую вершину, что «Коламбус» попал в
Евгений МАЛКИН («Питтсбург»).
Не просто завоевал третий Кубок Стэнли в карьере, но и стал лучшим бомбардиром
Никита КУЧЕРОВ («Тампа-Бэй»).
Лучший бомбардир регулярного чемпионата среди россиян — 40 голов, 45 передач. Жаль, его «Тампа» не попала в
Сергей МОЗЯКИН («Металлург» Магнитогорск).
Last but not least. Последний по порядку, но не важности. Мозякин провел гениальный сезон, забив 53 гола в возрасте 35 лет. Вообще это аномалия для книги рекордов Гиннесса, если называть вещи своими именами. Пал вечный рекорд Бориса Михайлова, а еще Сергей набрал 1000-е очко за карьеру в России. Великий бомбардир на все времена!
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