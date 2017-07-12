Хоккейный «Сокол» начал подготовку к новому сезону
Сейчас хоккеисты проходят медицинское обследование.
«Сокол» вышел из летнего отпуска и начал подготовку к новому сезону в Высшей хоккейной лиге. Первая группа игроков (9 человек) уже прошла медицинское обследование.
Как сообщили в
После этого «крылатые» уедут на сборы в Железногорск, где проведут общефизическую подготовку. Занятия рассчитаны на две недели.
Главный тренер «Сокола» Александр Титов рассказал о дальнейших планах команды на предсезонных сборах.
«
Напомним, «Сокол» занял в прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ 9-е место, что стало лучшим результатом в истории красноярского хоккея. В 1/8 финала Кубка Братины подопечные Александра Титова в драматичной серии уступили курганскому «Зауралью» (3:4 по матчам). По итогам сезона Титов продлил контракт с красноярским клубом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter