Хоккейный «Сокол» начал подготовку к новому сезону

«Сокол» вышел из летнего отпуска и начал подготовку к новому сезону в Высшей хоккейной лиге. Первая группа игроков (9 человек) уже прошла медицинское обследование.

Как сообщили в пресс-службе красноярского клуба, еще часть хоккеистов пройдет медосмотр в среду. Врачи проверяют наличие травм и редицивов, общее состояние, фиксируют кардиопоказатели и обследуют зрение и слух. Закончить медобследование команды планируется в четверг.

После этого «крылатые» уедут на сборы в Железногорск, где проведут общефизическую подготовку. Занятия рассчитаны на две недели.

Главный тренер «Сокола» Александр Титов рассказал о дальнейших планах команды на предсезонных сборах.

« 1—2 августа мы выходим на лед в Красноярске. Будет комплексная подготовка “лед-земля”. В ее рамках проведем ряд товарищеских игр с ангарским “Ермаком” и новокузнецким “Металлургом”. Сыграем 4 контрольных матча. Ближе спарринг-партнеров нет, поэтому и договорились сыграть именно с ними. Проведем контрольные матчи, а в конце августа съездим на турнир в Санкт-Петербург. Там собираются хорошие команды. Задачи выиграть турнир у нас нет, но есть другие цели. Проверим свои силы, будем наигрывать звенья», — заявил Титов.

Напомним, «Сокол» занял в прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ 9-е место, что стало лучшим результатом в истории красноярского хоккея. В 1/8 финала Кубка Братины подопечные Александра Титова в драматичной серии уступили курганскому «Зауралью» (3:4 по матчам). По итогам сезона Титов продлил контракт с красноярским клубом.