Около 200 зрителей пришли на открытую тренировку ХК «Трактор»

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В Челябинске игроки ХК «Трактор» провели открытую тренировку, на которую могли прийти все желающие, — перед грядущим сезоном хоккеисты отработали различные комбинации под руководством главного тренера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, команда Анвара Гатиятулина продолжает подготовку к сезону 2017/2018, в ночь 15 июля игроки отправляются на сбор в Паюлахти (Финляндия).

Открытая тренировка состоялась 11 июля на домашней арене «черно-белых». Сначала команда размялась, после этого тренер начал отрабатывать со спортсменами различные упражнения и стратегии поведения на льду. Между упражнениями главный тренер собирал игроков, давал рекомендации и объяснял суть следующего задания.

Состояние игроков Анвар Гатиятулин оценивает как удовлетворительное: «Мелкие недочеты вполне поправимы, время до начала сезона еще есть», — сказал наставник команды.

«Все ребята приехали с огромным желанием, на каждой тренировке — рабочая атмосфера», — отметил Анвар Гатиятулин.

По его словам, сегодня была больше техническая тренировка, а основная часть работы пока проходит в зале.

Также главный тренер поделился впечатлениями о новичках. «Ребята (американский защитник Ник Бэйлен, первый швед в истории “Трактора”, нападающий Линус Виделль, защитник Иван Вишневский и форвард Игорь Полыгалов. — Прим. АН “Доступ”) зарекомендовали себя в КХЛ. Это хоккеисты приличного уровня. Все ребята приятные в общении — молодцы. Они хотели играть именно в нашей команде и работают с огромным желанием», — прокомментировал тренер.

Добавим, что в команду все еще требуется центральный нападающий, поиски которого продолжаются.

Оценить физические кондиции хоккеистов пришли около 180 человек, что на фоне большого зала ЛА «Трактор» смотрелось довольно неубедительно. По завершении открытой тренировки хоккеисты и публика обменялись взаимными аплодисментами.